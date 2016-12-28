حاصباني وكرم ومكاري : لضرورة التعجيل في إقرار قانون جديد للانتخاب

استقبل نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، في مكتبه في مجلس النواب اثر انتهاء جلسة الثقة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني، في حضور النائب فادي كرم.

وكان “بحث في مستقبل عمل الحكومة بعد نيلها الثقة، وضرورة التعجيل في إقرار قانون جديد للانتخاب، وإجراء الإنتخابات النيابية على أساسه. كذلك تناول المجتمعون سبل التعاون بين السلطتين الإشتراعية والتنفيذية لتطوير عمل وزارة الصحة”.

من جهة اخرى، شدد المجتمعون على “أهمية تفعيل دور الطائفة الأرثوذكسية في الدولة والإفادة من الطاقات الكبيرة التي تختزنها”.