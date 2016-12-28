نقولا: “النسبية” لم تعد حجر عثرة لدى أي طرف

أشار عضو كتلة “التغيير والاصلاح” النائب نبيل نقولا الى أن “طرح النسبية أضحى مقبولا من جميع المكونات، حتى رئيس الحكومة سعد الحريري أعلن أنه ليس ضد النسبية، ويبقى البحث في الصيغة التي تنال توافق الجميع، وتاليا النسبية لم تعد حجر عثرة لدى أي طرف”، مضيفا “الحكومة ستنكب على انجاز قانون انتخاب جديد يكون الطرح عماده، أما الشكل فرهن المفاوضات”.

ولفت نقولا في حديث لـ”المركزية” الى “أن هذه الحكومة تضم جميع الافرقاء، واعتبار اتفاق اللبنانيين لونا واحدا ليس بالامر الخطأ”، مشيرا الى أن “لم يعد هناك 8 و 14 آذار بل حكومة وحدة وطنية تعمل من أجل المصلحة العامة”.

وعن العودة لطاولة الحوار بما يتعلق بالمواضيع الخلافية، اعتبر نقولا أن “لا حاجة لطاولة حوار في ظل تمثيل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء داخل الحكومة وكذلك القوات اللبنانية والاشتراكي وغيرها من الكتل وبالتالي الحوار سيكون داخل الحكومة”، مشيرا الى أن “الاستراتيجية الدفاعية كما قال الرئيس الحريري ستبحث بهدوء داخل الحكومة”.