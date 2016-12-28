ميشيل أوباما “قردة بكعب عال”؟!

أقالت منظمة غير ربحية بولاية غرب فرجينيا الأميركية مديرتها بعد كتابتها منشورا على “الفيسبوك” تصف فيه السيدة الأولى ميشيل أوباما بأنها “قرد يرتدي حذاء ذو كعب عالي”.

وقال مكتب حاكم الولاية إيرل راي تومبلين، إن باميلا رمزي تايلور، المدير التنفيذي لشركة تنمية مقاطعة كلاي أقيلت بعد التوصل إلى اتفاق مع مجلس إدارة المنظمة غير الربحية.

تعليقات تايلور العنصرية على وسائل الاعلام الاجتماعية لم تذكر بشكل مباشر كسبب. ومنحت في البداية اجازة لمدة ستة أسابيع وكان من المقرر أن تنتهي يوم الجمعة الماضي.

لكن، قالت المتحدثة باسم تومبلين، جيسيكا تايس، إن الولاية طلبت ضمانات محددة باتباع المنظمة غير الربحية سياسات مكافحة للتمييز والتأكد من إقالة تايلور من الإدارة.

وأشارت تايس إلى أن وكالة منطقة الأبلاش ستدير المنظمة غير الربحية بشكل يومي لمدة ستة أشهر في وقت تقوم فيه مؤسسة مقاطعة كلاي مقاطعة بالقيام بالتغييرات اللازمة للامتثال كمتعاقد مع الولاية.

وتقدم المنظمة غير الربحية خدمات لسكان كبار السن وذوي الدخل المحدود في مقاطعة كلاي.