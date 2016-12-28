استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر مطلع العام

رجّح وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر في مطلع كانون الثاني المقبل.

وقال الوزير إن الحكومة ستقرر استئناف الرحلات الجوية إلى مصر على أساس استنتاجات الخبراء، مشيرا إلى أنه لن يُعجل إعلان هذا القرار، إذ يجري العمل عليه بنشاط، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية “تاس.”

ويُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرر في تشرين الثاني عام 2015، تعليق الرحلات الجوية الروسية إلى مصر، بعد توصية من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، على خلفية إسقاط طائرة “متروجيت” الروسية بقنبلة في سيناء في تشرين الأول عام 2015 والذي تبنى “داعش” في سيناء مسؤوليته.