زين العمر يعايد الحكيم: “إنت حبيبنا… الله يحميك”

بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، عايد الفنان زين العمر رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع عبر صفحته على “فيسبوك” قائلاً: “بعيد الميلاد وراس السنة حبيت عايد الحكيم، عايد الانسان يللي شارك بالحرب متل غيرو من مسؤولين ودفع الثمن غالي لوحدو كرمال لبنان، د. جعجع كان الي الشرف انو تعرفت عليك شخصياً انسان محب لكل الناس وللبنان، الحكيم اللاهوتي المتواضع المفكر، الرجاّل يللي ما بخاف من شي، الحكيم يللي بيعرف بالموسيقى والفن اللبناني اكتر من كتار فنانين”.

وتابع: “ولما تعرفت على سمير جعجع الانسان حبيتو من كل قلبي لانو مليان محبة وسلام وتواضع، حكيم انت حبيبنا من قلبي بطلب من الله يحميك ويحمي عيلتك وكل محبينك، حكيم بيكفي انك نظيف وكلامك بتقولو على راس السطح بيكفي انك نظيف من كل الفساد، حكيم الجمهورية بنحبك”.