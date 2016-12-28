لفتتنا في البيان الوزاري الذي تلاه رئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري أمس في مجلس النواب طالباً ثقتهم، أمور عديدة، منها الآتي:

أولاً- الحمد لله صار عندنا رئيس للجمهورية، وبغض النظر عن الصعوبات التي مررنا بها، والمعارضات والمناكفات التي لن ندخل فيها اليوم… ولكن اليوم نطرح على أنفسنا السؤال: أي الأفضل الفراغ أو وجود رئيس للجمهورية؟

والجواب واضح: وجود الرئيس.

لأنّ وجود رأس السلطة يمس إيجاباً كرامة المواطن اللبناني، لأنّ الفراغ بمثابة العار الذي يطاول اللبنانيين جميعاً.

ثانياً- أفضل قرار اتخذته الحكومة أنها تبنّت مضامين خطاب القسم في البيان الوزاري متخطية الشعارات التي ليست في حاجة لها، لأنها تثير الحساسيات.

ثالثاً- بعض الأصوات التي صدرت من هنا وهناك والتي تعترض على بعض الأسماء… نتصوّر أنّ المنطق يقول بضرورة إعطاء الفرصة ليكون الحكم على الأفعال وليس على الماضي، لأنّ لكل وقت حكمه.

رابعاً- خطورة الوضع الاقتصادي، إذ انّ 30% من اللبنانيين تحت خط الفقر، والإنتاج القومي 2%، وهنا نرى أنّ وجود الرئيس والحكومة يعطي فرصة أمل لكي يتوقف هذا الإنهيار… ونبدأ رحلة الإنقاذ، فأنا أعتبر أنّ هذه الحكومة واجبها الأوّل إنقاذ الوضع الاقتصادي.

وجود رئيس ووجود رئيس حكومة وحكومة يعطي الأمل بعودة الثقة الى هذا الوطن.

من هنا نقول: حي على العمل.