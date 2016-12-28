ثلوج على 1300 متر الخميس

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس الخميس غائما جزئيا الى غائم مع رياح ناشطة (تقارب ال55 كلم/س) وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة يتحول مساء الى طقس غائم مع امطار وثلوج على ارتفاع 1300 متر.وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط يبدأ بالتقلب تدريجيا بدءا من صباح يوم الخميس حيث يتأثر بمنخفض جوي يستمر حتى نهاية الأسبوع.

الطقس الخميس غائم جزئيا الى غائم مع رياح ناشطة (تقارب ال55 كلم/س) وارتفاع إضافي في درجات الحرارة يتحول مساء الى طقس غائم مع امطار وثلوج على ارتفاع 1300 متر، اما يوم الجمعة فيكون غائما جزئيا الى غائم ومن دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع تساقط أمطار صباحا وثلوج على ارتفاع 1200 متر، يتحسن مساء.

الحرارة على الساحل من 8 الى 18 درجة، فوق الجبال من درجة الى 10 درجات، في الارز من -6 الى 4 درجات، في الداخل من -1 الى 8 درجات.

الرياح السطحية جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

الإنقشاع جيد، متوسط على المرتفعات مساء.

الرطوبة بين 50 و 75 %.

حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 18 درجة.

الضغط الجوي 768 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 06:42 ساعة غروب الشمس: 16:37