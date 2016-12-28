5 قتلى وعشرات الجرحى باصطدام حافلة وقطار في تونس

قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح بالغة في الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس جراء حادث تصادم بين حافلة للنقل العام وقطار، حسبما أشارت وزارة الداخلية.

ووقع الحادث عند الساعة السابعة صباحا. والحافلة التابعة للشركة الجهوية للنقل في نابل انقسمت إلى جزأين من شدة الصدمة على مستوى تقاطع السكة في سيدي فتح الله، على بعد 10 كيلومترات من العاصمة.

ولم يعلن بعد عن هوية القتلى الخمسة. وبحسب الوزارة، فقد تم نقل 34 جريحا إلى مستشفيات عدة في تونس الكبرى.

من جهتها، أشارت إذاعة “موزاييك أف أم” إلى نقل 42 جريحا على الأقل الى المستشفى، بينهم 8 عسكريين، لافتة إلى وجود طفل بين القتلى.

وقال مدير الشركة الوطنية للسكك الحديد في تونس حسن ميعادي: “فتحنا تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات”.

وأضاف أن الشركة “جددت دعوتها إلى كل مستخدمي الطريق إلى ضرورة الحذر ومزيد الانتباه عند عبور تقاطعات السكة واحترام الإشارات بجميع أنواعها”.