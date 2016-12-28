إيران تحذر الولايات المتحدة

وجه مقر الدفاع الجوي التابع للجيش الإيراني الأربعاء 28 كانون الأول إنذارا لمقاتلات أميركية وطائرات بدون طيار، محذرا إياها من الدخول إلى منطقة مناورات “مدافعو سماء الولاية 7”.

وأعلن الناطق باسم المناورات العميد عباس فرج بور خلال كلمة له، أن “القوى الدولية تبدي اهتماما كبيرا بالحصول على المعلومات واستطلاع منطقة المناورات”.

وأضاف: “خلال الأيام الثلاثة الماضية وجهنا أكثر من 12 إنذارا للطائرات محذرين إياها من الاقتراب من المجال الجوي للتدريبات العسكرية الإيرانية”.

ونقلت وكالة “إرنا” للأنباء عن القيادة الإيرانية المسؤولة عن المناورات، إعلان الأخيرة أن النظام الصاروخي الروسي “إس-300″، الذي سلم حديثا وصواريخ محلية الصنع، فضلا عن رادارات ومعدات حربية إلكترونية، من بين الأسلحة التي جرى اختبارها في المناورات التي امتدت في ثلاثة أقاليم في جنوب البلاد.