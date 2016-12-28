أسود: لست متفائلاً بإمكان الوصول الى قانون للانتخاب في الوقت المناسب

استبعد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب زياد أسود أن تواجه الحكومة، التي نالت اليوم ثقة المجلس النيابي، المفاجآت أو الأزمات الكبيرة، قائلاً: “مسار الأمور يظهر وكأن كل شيء مرتّب ومركّب. وتبقى إشكالية قانون الإنتخاب، حيث يتوقّع أن يحصل تباين في وجهات النظر، الأمر الذي قد يؤدي الى عدم إجراء الإنتخابات أو عدم التوصل الى قانون جديد سليم وصحيح”.

وأضاف في حديث الى وكالة “اخبار اليوم”: “أما باقي الملفات فلن تواجه إشكاليات، لأن طريق إدارة البلد والنتائج التي تحقّقت حتى الآن الجميع مسؤول عنها، وقد يكون هناك إقرار بشكل عام بضرورة تصحيح الوضع أم هناك تعايش مع الواقع الجديد”.

ولم يبدِ أسود خشيته من حصول تصادم، لكن في نفس الوقت لست متفائلاً بإمكانية الوصول الى قانون جديد للإنتخابات في الوقت المناسب.

ورداً على سؤال، أكد أسود أن “هدفنا الأساسي هو الإصلاح، لكن ايضاً نتوقع العرقلة نظراً الى وجود مصالح متضاربة حول كل تفصيل، يضاف الى ذلك وجود شركاء من كل الطوائف ومن أطراف سياسية متنافسة”.

وأشار الى أن الإصلاح معركة جديدة يجب أن تخاض وهي أحد أهم بنود برنامجنا السياسي، ومؤشر لإنقاذ الوطن من الفساد وانهيار المؤسسات والتصادم الداخلي.

وتوقع أسود الوصول الى مخرج حول موضوع قطع الحساب وإقرار الموازنة. قائلاً: “لكن هذا لا يغيّر شيئاً، إذا تم “تصفير” العدادات واستمرينا على ما نحن عليه فلا نخدم المصلحة الوطنية”.