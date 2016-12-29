حوري: موضوع النسبية الكاملة لا يمكن ان نقبل به

اعلن عضو كتلة “المستقبل” النيابية النائب عمار حوري إن الحكومة نالت سبعة وثمانين صوتاً من اصل اثنين وتسعين نائباً حاضراً، وبالتالي هي نسبة تدل على شبه اجماع تتجاوز ثلثي المجلس النيايبي بالكامل، وأضاف حوري في حديث “لإذاعة الفجر” انه كان هناك غياب لبعض النواب نتيجة الارتباك الذي حصل بسبب السفر وعطلة الاعياد، وعن غياب النائب بهية الحريري عن جلسة التصويت قال حوري انه لا بد من ان يكون هناك سبب شخصي منعها من الحضور.

وفي سياق آخر قال حوري انه لا امكانية لان تكون المحاصصة سيدة الموقف بعد الآن، لانها حصلت في توزيع الحقائب والنسب التي حصل كل فريق عليها داخل الحكومة.

وعن قانون الانتخاب قال حوري إن موضوع النسبية الكاملة هو خارج النقاش ولا يمكن ان نقبل به في ظل وجود السلاح غير الشرعي، وأضاف أنهم تقدموا واللقاء الديمقراطي والقوات اللبنانية بقانون مختلط يمازج بين النسبي والاكثري، ويعتبرون أنه يمثل الارضية الصالحة للنقاش، قائلا : من يطرح افكاراً بعيدة عن هذا المختلط فإنه يريد عدم اقرار قانون انتخاب جديد.