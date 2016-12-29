غوتيريس: الحرب في سوريا تحولت إلى سرطان دولي

إعتبر الأمين العام المقبل للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن النزاع في سوريا “تحول سرطانا على نطاق دولي”، أملا في أن تتمكن روسيا والولايات المتحدة من “تجاوز خلافاتهما” لوضع حد لذلك.

وأعرب غوتيريس ، الذي اجتمع في أواخر ت2 مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، عن رغبته في لقاء الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب “في اقرب وقت ممكن”.

وقال في مقابلة حصرية للتلفزيون البرتغالي “اس اي سي”، إن هذه الحرب “لا تتسبب بمعاناة للشعب السوري فحسب” لكنها تؤدي أيضا إلى “ردود فعل عنيفة تقود في بعض الحالات إلى أعمال إرهابية”.

وأضاف غوتيريس إنه في مواجهة هذا “التهديد العالمي” يجب على القوى الكبرى “أن تقرر وضع حد للنزاع” لأنه “من دون دعم خارجي” لن يستيطع السوريون مواصلة الحرب “إلى الأبد”.

وأعرب البرتغالي الذي يخلف بان كي مون في منصب الأمين العام للمنظمة الدولية في الأول من كانون الثاني المقبل، عن “استعداده لتقديم المساعدة” و”خلق جسور وآليات حوار” للسماح بتحسين علاقات تشوبها حالات من “عدم الثقة”.

وفي بداية كانون الأول الجاري، أقر غوتيريس بأن “الأمين العام للامم المتحدة ليس سيد العالم”، ذلك أن القوى الخمس الكبرى في مجلس الأمن الدولي هي التي تتخذ القرارات. ويبقى مجلس الأمن منقسما بشدة بين الغربيين وروسيا.