مقتل القيادي البارز في “داعش” أبو جندل الكويتي

قتل أحد القياديين البارزين في تنظيم “داعش” الإرهابي المدعو أبو جندل الكويتي ، في غارة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، بالقرب من الرقة في سوريا ، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مصدر عسكري اليوم الخميس.

وقال المصدر إن أبو جندل الكويتي ، أحد أبرز القياديين في “داعش”،، قتل يوم الاثنين بالقرب من سد الفرات بمحافظة الرقة السورية.

وحسب المعلومات المتوفرة، كان أبو جندل الكويتي مسؤولا عن الشؤون الأمنية والاستخباراتية في التنظيم، وقاد عمليات له في محافظتي الحسكة وحلب السوريتين وفي العراق. وفي الفترة الأخيرة انتقل إلى محافظة الرقة السورية، حيث تدور معارك بين مسلحي “داعش” و”قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من قبل التحالف الأميركي.