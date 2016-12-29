نقابة المحرّرين: لمعالجة أزمة الصحافة المكتوبة بالسرعة القصوى

أكد مجلس نقابة محرّري الصحافة أن ما يشهده قطاع الصحافة المكتوبة يعكس عمق الأزمة التي يعيشها هذا القطاع وهي أزمة وطنية كبرى ينبغي على الدولة التصدّي لها بقرار وطني يكون في حجمها الذي يتجاوز قدرات النقابات والأشخاص، معتبراً أنه بات لزاماً على الدولة، بعد انتظام عمل المؤسسات الدستورية، معالجة هذه الأزمة بالسرعة القصوى نظراً لخطورتها وتداعياتها، وإيجاد الحلول الناجعة بها.

واستنكر المجلس في اجتماع استثنائي في مقرّ النقابة، قرار إدارة جريدة “النهار” صرف عدد كبير من الزملاء العاملين فيها، معتبراً أن هذا الصرف تعسّفي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ما يرتّب عليه التزامات قانونية وتعويضات وحقوق ينبغي احترامها .

كما رأى في الإقفال التام لجريدة “السفير” مؤشراً خطيراً الى مآل الصحافة اللبنانية، معرباً عن أسفه الشديد لهذا القرار الذي طاول مئات الصحافيين في لقمة عيشهم.