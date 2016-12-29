كوبا تحظر إطلاق إسم فيدل كاسترو على أماكن عامة

تبنى البرلمان الكوبي قانونا يحظر إطلاق اسم الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو على أي شارع أو مؤسسة وعدم بناء تماثيل له.

والقانون الذي تم تبنيه بالإجماع بناء على اقتراح مجلس الدولة برئاسة راؤول كاسترو ، يمنع إطلاق اسم فيدل على المؤسسات والساحات والحدائق والطرق والشوارع أو مواقع عامة أخرى أو على أي شكل من أشكال التكريم.

وأشار نص القانون الذي نقلته وسائل إعلام كوبية إلى أن صورة “القائد” كاسترو يجب ألا تستخدم من أجل “إقامة النصب التذكارية والتماثيل النصفية والتماثيل أو (على) العملات (…) وسواها من أشكال التكريم”. ولن يكون مسموحا أيضا استخدام اسم فيدل كاسترو “لأغراض تجارية أو دعائية”.

وكان راؤول كاسترو الذي تولى السلطة في 2006 قد فاجأ الكوبيين في بداية كانون الأول الجاري، بإعلان عزمه على تقديم مشروع قانون إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) يقضي بناء على طلب فيدل كاسترو بعدم إطلاق اسمه على أي موقع أو شارع في البلاد. وقال إن فيدل أصر على ذلك “حتى الساعات الأخيرة من حياته”.

غير أن وسائل إعلام أوضحت أنه ستكون هناك بعض الاستثناءات في القانون الجديد، ومنها إطلاق اسم فيدل على مؤسسة مكرسة حصرا لدرس مسيرته في تاريخ كوبا. ولم يحدد الإعلام الرسمي العقوبات التي ستواجهها أي جهة لا تحترم القانون الجديد.