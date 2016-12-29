حاصباني: للبنان القدرة بتأمين الأدوية بصناعة محلية وبمعايير عالمية

اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة غسان حاصباني للبنان قدرة تأمين الأدوية بصناعة محلية وبمعايير عالمية، مضيفاً ان الوزارة لا تقبل ان يُرفض المريض من قبل المستشفيات وخصوصاً في الحالات الطارئة.

حاصباني وخلال مؤتمر صحافي لطرح مشكلة الدواء، قال: “عند تسلمي مسؤولية الوزارة رفعت كتاباً لصرف اعتماد ايضافي ادفع المستحقات، واجتمعنا مع نقيب مستوردي الأدوية لإيجاد حلول وتأمين الحاجات الضرورية وهناك تجاوب”.

واضاف: “حريصون على تقديم الخدمة الصحية وسيكون لنا لقاءات اخرى لطرح مخططات الوزارة في المستقبل، وسنضيف آليات جديدة على ما فعله الوزير الأسبق وائل بو فاعور وسنخفف الضغط عن خزينة الدولة”

وتمنى حاصباني التعاون الشفاف من قبل القطاع الصحي والتعويل على النية الإيجابية في هذا العهد الجديد اتخفيف الهدر من اجل المجتمع اللبناني.

وكشف ان الوزارة تعمل على اعادة دراسة شاملة عن كيفية الأدوية المطروحة في الأسواق من اجل مصلحة المريض ومن اجل تخفيف الأعباء،

وختم: “نعمل بجهد وتواصلت مع عدد كبير من المرضى من اجل تكملة علاجهم، وسنعيد الأدوية الى مستوصفات وزارة الصحة، والخط الساخن 1214 في خدمة المواطنين”.