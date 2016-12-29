مرجع سياسي: الحكومة كبيت الشعر.. الصدر لـ”8 آذار” والعجز لـ”14 آذار”!

إعتبر مرجع سياسي أن “الحكومة تجاوزت إمتحان الثقة وحازت عليها من النواب الذين منحوها “الفيزا” للدخول الى حقل العمل والإنتاج، إلّا انّ الامتحان الاكبر لها يكمن في نيلها ثقة الناس التي تنتظر منها الكثير”.

ولاحظ المرجع نفسه في تصريحات إلى صحيفة “الجمهورية”، “مصادفة الثقة في فترة الأعياد”، معتبراً انها “تمنح الحكومة فرصة سماح موقّتة لا تزيد عن ايام عدة سقفها الاسبوع الاول من السنة الجديدة، لتنطلق حينها في السباق الذي دخلت فيه مع الملفات الضاغطة حتى على عمرها القصير نسبياً والمحدد ببضعة أشهر، وبعض تلك الملفات من النوع الثقيل الذي يُثقل كاهل الناس جميعاً”.

ولفت المرجع الانتباه الى انّ “الثقة بالحكومة، جاءت في السياق الإنسيابي نفسه الذي بدأ مع التسوية الرئاسية وتُوبِع مع تكليف الرئيس سعد الحريري ، وكذلك مع شكل الحكومة الثلاثينية ومن ثم مع تشكيل الحكومة في فترة قياسية خلافاً للأمد الطويل الذي كان يستغرقه تشكيل سابقاتها، وصولاً الى البيان الوزاري وسرعة إعداده بصيغة توافقية ومناصفة بين القوى السياسية أقرب الى بَيت الشعر، على حد تعبير أحد السياسيين حيث اعتبر انّ الصدر لـ”8 آذار” والعجز لـ”14 آذار”، وانتهاء بخطابَيّ الحريري في بداية الجلسة ونهايتها، والذي سار فيهما بين النقاط السياسية من دون أن يقارب بالعمق أيّاً من الملفات الخلافية، ومروراً بمداخلات النواب التي نأت عن الحدّة والتشنّج، كلّ ذلك يدلّ على انّ المسار “الإيجابي” نفسه ما زال مستمراً، وهناك إرادة واضحة بالمهادنة لدى كل الاطراف”.