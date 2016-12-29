خطأ يتسبب بحمل نساء من غير أزواجهن

يجري مركز للتلقيح الصناعي في هولندا تحقيقاً، بعد اكتشاف أن 26 امرأة جرى تلقيحهن عن طريق الخطأ بحيوانات منوية من رجال آخرين غير أزواجهن.

وقال المركز الطبي التابع لجامعة أترخت إن “خطأ إجرائياً” كان المسؤول عن حدوث هذه المشكلة، بين نيسان 2015 وتشرين الثاني 2016، مؤكداً أنه تم أخبار الأزواج بما حدث.

صحيفة “الغارديان” البريطانية ذكرت أن نصف عدد النساء الـ26 اللواتي خضعن للعلاج في المركز تمكن من الإنجاب بالفعل.

وأصدر المركز بيانا تقدم فيه بالأسف والاعتذار لكل الأزواج الذين تعرضوا لتلك المشكلة. وأضاف: “خلال عملية التخصيب ربما تكون خلايا حيوان منوي انتقلت إلى بويضة غير المقصود تخصيبها بذلك الحيوان المنوي.. وهناك احتمال أن يكون قد تم تخصيب البويضات بحيوانات منوية ليست من الرجل المقصود به أن يكون الأب”.