ايروليت يشيد بخطاب كيري “الشجاع”: لضرورة تنفيذ حل الدولتين

أشاد وزير خارجية فرنسا جان مارك ايرولت بخطاب نظيره الأميركي جون كيري ، الذي كان دافع عن “حل الدولتين (إسرائيل وفلسطين)”.

وأعلن ايروليت في بيان عن “ترحيبه بالخطاب الواضح والشجاع والملتزم لكيري لصالح السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين ، إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا الى جنب في سلام وأمن”.

واضاف “ان فرنسا تشارك وزير الخارجية الأميركي قناعته بضرورة تنفيذ حل الدولتين هذا”.

وكان كيري قد أكد ان حل الدولتين “هو السبيل الوحيد” لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وديمقراطية إسرائيل، لكنه حذر من ان هذا الحل بات “في خطر كبير”.

وأشار ايرولت إلى أن “فرنسا لاحظت بدورها تآكل حل الدولتين، وبادرت في حزيران الماضي الى تنظيم مؤتمر دولي أول، وستستقبل مجددا شركاءها بباريس في 15 كانون الثاني المقبل”.

لكن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان دعا الفرنسيين اليهود الى الإستقرار في إسرائيل، معتبرا ذلك “الرد الوحيد على هذه المؤامرة” التي يمثلها في رأيه مؤتمر باريس.