أوغاسبيان: أتوقع تمديداً تقنياً لمجلس النواب لشهرين أو ثلاثة

أعلن وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان التوافق على اعتماد القانون المختلط في الانتخابات النيابية المقبلة أي الأكثرية على صعيد الأقضية والنسبية على صعيد المحافظات، متوقعاً تمديداً تقنياً للمجلس الحالي لشهرين أو ثلاثة أشهر لإعطاء مزيد من الوقت للتحضيرات للقانون المختلط.

وقال في حديث عبر “صوت لبنان – الضبية”: :هناك تفاهمات بين القوى السياسية على متطلبات المرحلة وعمل كبير ينتظر وزارة الداخلية لانجاز لائحتين واحدة وفق النظام النسبي وثانية وفق النظام الأكثري”.

وعن ملء الشواغر الادارية أشار الى الآلية التي وضعت عام 2005 المبنية على الكفاية وفق المناصفة المنصوص عنها في الدستور مؤكّدًا أنه سيتم اعتمادها من قبل الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري بعيداً عن المحاصصة والطائفية.

ودعا اوغاسبيان الى الاستفادة من التوافقات التي انطلقت مع العهد الجديد مشدّداً على أن الخطاب السياسي في البلد ذاهب الى التعاون والانتاجية.

وعن دور وزارته في انصاف المرأة، وعد بتقديم مشاريع قوانين تؤمّن حقوق المرأة على مختلف الأصعدة الاجتماعية ولا سيما الكوتا النسائية في الانتخابات النيابية مشدًدا على دور الأحزاب في حثّ المرأة على الترشّح.