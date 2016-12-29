تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر كانون الاول

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الاعلامي ان السعر العادل لتعريفات المولدات الكهربائية الخاصة، عن شهر كانون الاول هو:

227 ل.ل كل ساعة تقنين للمشتركين (بقدرة 5 امبير).

454 ل.ل (بقدرة 10 أمبير).

227 ل.ل عن كل كيلو واط ساعة.

وان هذه التعرفة مبينة على اساس سعر وسطي لصفيحة المتزوت الاحمر (20 ليترا) لشهر كانون الاول البالغ 13710 ل.ل، وذلك بعد احتساب كافة مصاريف وفوائد واكلاف المولدات، بالاضافة الى هامش ربح جيد لاصحابها. مع الاشارة الى ان معدل ساعات القطع في كافة المناطق اللبنانية بلغ 370 ساعة في شهر كانون الاول 2016 خارج مدينة بيروت التي تنقطع فيها الكهرباء حاليا 5،4 ساعات يوميا.

وقد صدرت هذه التسعيرة بناء على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010، وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن اتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، واستنادا الى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والاقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حددت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة استنادا الى اسعار المازوت في نهاية كل شهر.

كما تعلن وزارة الطاقة والمياه انها ارسلت الى وزارتي الداخلية والاقتصاد كتابا حول تسعيرة كانون الاول 2016 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.