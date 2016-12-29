مصادر نيابية: غالبية الغائبين عن جلسة الثقة ممثلون بوزراء في الحكومة

أوضحت مصادر نيابية أن غالبية الذين غابوا عن جلسة الثقة أمس الأربعاء في مجلس النواب ، ممثلون بوزراء في الحكومة ، وهم مؤيدون لها ولرئيسها، وإن غيابهم كان لأسباب قاهرة، منهم من هو خارج البلاد، وآخرون حال وضعهم الصحي دون حضورهم، وبعضهم، كالنائب زياد أسود ، أخر ازدحام السير وصولهم.

ولفتت المصادر نفسها لصحيفة “الحياة”، إلى أن كثراً من هؤلاء النواب منحوا أصواتهم للرئيس سعد الحريري خلال الإستشارات، فحاز 112 صوتاً. وإن حصل بعض الإستثناءات هذه المرة لأسباب حكومية، تمثلت بامتناع الوزير بطرس حرب بصفته النيابية عن التصويت.

وأشارت إلى أن عدد مانحي الثقة، لن يقلل من الزخم الذي ستنطلق به الحكومة، مذكرة بإنتخاب رئيس الجمهورية بـ 83 صوتاً، وهذا لم يحل دون انطلاق عهده بقوة.