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قرار التبريد سيتيح التفاهم على قانون جديد للإنتخابات

من المنتظر ان يشكّل قانون الإنتخاب عنوان المرحلة المقبلة في لبنان، وسط انطباعٍ لدى دوائر سياسية في بيروت بأن قرار التبريد والتسهيل الداخلي سيتيح التفاهم على صيغة قانون جديد للإنتخابات .

واشارت الدوائر نفسها، وفق صحيفة “الراي” الكويتية، إلى أن صيغة القانون الجديد ستراعي هواجس غالبية القوى، وتسمح في الوقت نفسه بإنجاز الإنتخابات النيابية ، التي باتت مهلها ضاغطة (يفترض ان تجري في أيار)، من ضمن تمديدٍ تقني لمجلس النواب لا يتجاوز 3 أشهر (اي في خريف 2017)، وذلك بما يكفل إعادة تشكيل السلطة وفق ضوابط لا يبدو ان ثمة امكانية حالياً للقفز فوقها نحو محاولة تسديد ضربات “كاسِرة للتوازن” في لبنان.