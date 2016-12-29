قانون الإنتخاب حل وسط بين ثلاثي “المستقبل – القوات – الإشتراكي” وبري

أمل مصدر وزاري في أن تسارع الكتل النيابية إلى التوافق على صيغة مشتركة لقانون الإنتخاب الجديد ، الذي يبدو واضحاً أنه سيكون أقرب إلى القانون المختلط ، وحل وسط بين ما طرحه ثلاثي “تيار المستقبل” و”القوات اللبنانية” والحزب “التقدمي الإشتراكي” من جهة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة ثانية.

وتوجه المصدر نفسه عبر صحيفة “النهار الكويتية”، إلى القوى السياسية قيادات ونواباً ووزراء بالقول، ان عملية إعادة تكوين السلطة بدأت بأسرع مما يتوقع البعض، وما المطلوب سوى المواكبة، لأنه ثبُت أنَّ الفرصَ لا تتكرر في لبنان، وهذه الفرصة تعتبر الأهم في تاريخ لبنان الحديث، وعلينا الحرص على الإستفادة منها لصالح بناء الدولة الفعلية فيه.