33 جريحاً في تفجيرين في الفيليبين

أعلنت السلطات الفيليبينية جرح 33 شخصاً على الأقل في تفجيرين مساء الأربعاء وسط البلاد.

وقد ادى انفجار قنبلتين الى جرح 27 شخصاً كانوا يحضرون مباراة للملاكمة في مدينة ايلونغوس في جزيرة ليتي بوسط الارخبيل.

وقال رئيس بلدية المدينة “انه عُثر بعد ذلك على عبوة ثالثة لم تنفجر”.

كما انفجرت قنبلة على طريق سريع في جزيرة ميندناو مما ادى الى جرح ستة اشخاص.

ووقع هذا الهجوم في اليواسان في موقع غير بعيد عن كنيسة تعرضت لاعتداء عند وصول المؤمنين السبت لحضور قداس اسفر عن اصابة 13 شخصاً بجروح.

وقالت الشرطة انه من المبكر جدا تحديد ما اذا كانت هذه الهجمات مرتبطة ببعضها.