بو عاصي استقبل لازاريني: التعاون مع الأمم المتحدة مهم جداً لمساعدة اللبنانيين والنازحين السوريين

استقبل وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني في مكتبه في الوزارة في لقاء تعارفي بحثا خلاله موضوع النازحين السوريين وحاجات لبنان.

وإذ أكد بو عاصي استمرار التعاون بين الوزارة والأمم المتحدة، شدد على أن هذا التعاون مهم جداً لمساعدة اللبنانيين المحتاجين اليها ومساعدة لبنان في تحسين البنى التحتية ومساعدة النازحين السوريين.

بدوره، لفت لازاريني الى أن زيارته للوزير بو عاصي هي الأولى وكانت مناسبة لتهنئته بهذا المنصب الجديد، وقال: “تطرقنا الى موضوع النازحين، اذ ان هذه الوزارة هي مفتاح لمعرفة حاجات النازحين في لبنان، وكانت مناسبة لتسليط الضوء على كرم اللبنانيين في استضافة النازحين”.

وأكد لازاريني استمرار الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتقديم الدعم الكامل للبنان للحفاظ على التضامن الدولي.