إعتقال شخص في فرنسا يشتبه في تخطيطه لهجوم ليلة رأس السنة

قال مصدر في الشرطة الفرنسية إنها اعتقلت في جنوب – غرب فرنسا رجلا للإشتباه بتخطيطه لهجوم في ليلة رأس السنة

وقال المصدر إن الرجل الذي اعتقل في منطقة “كيو” غرب تولوز الثلثاء الماضي “كان معروفا سابقا لدى الشرطة”.

وأضاف أن شخصين آخرين، أحدهما يشتبه في أنه خطط لتنفيذ هجوم على الشرطة، اعتقلا الثلثاء في مداهمة أخرى للشرطة في تولوز.

يذكر أن قوات الشرطة عززت وجودها في المواقع السياحية داخل المدن الكبرى وغيرها من المناطق المكتظة بالسكان، في كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بعد الهجوم على سوق لعيد الميلاد في برلين هذا الشهر.