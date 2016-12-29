بوتين يعلن “خفض” الوجود العسكري الروسي في سوريا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه قرر تخفيض الوجود العسكري الروسي في سوريا، وذلك بالتزامن مع إعلان الاتفاق على وقف إطلاق النار في كامل سوريا بين المعارضة السورية والقوات الحكومية.
وقال بوتن في لقاء مع وزيري الخارجية والدفاع: “أنا أؤيد اقتراح وزارة الدفاع بخفض وجودنا العسكري في سوريا”، مضيفا: “لكننا سنواصل دون شك مكافحة الإرهاب الدولي”.
وأضاف أن الحكومة السورية وفصائل المعارضة المسلحة اتفقوا على وقف لإطلاق النار، حسبما أوردت وكالة الأنباء الروسية.
وأوضح: “تم توقيع 3 وثائق الأولى بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة حول وقف لإطلاق النار على مجمل الأراضي السورية”، موضحا أن وثيقة أخرى تشمل مفاوضات السلام.