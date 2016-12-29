بوتين يعلن “خفض” الوجود العسكري الروسي في سوريا

وقال بوتن في لقاء مع وزيري الخارجية والدفاع: “أنا أؤيد اقتراح وزارة الدفاع بخفض وجودنا العسكري في سوريا”، مضيفا: “لكننا سنواصل دون شك مكافحة الإرهاب الدولي”.

وأضاف أن الحكومة السورية وفصائل المعارضة المسلحة اتفقوا على وقف لإطلاق النار، حسبما أوردت وكالة الأنباء الروسية.

وأوضح: “تم توقيع 3 وثائق الأولى بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة حول وقف لإطلاق النار على مجمل الأراضي السورية”، موضحا أن وثيقة أخرى تشمل مفاوضات السلام.