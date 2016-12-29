الحريري: ثمة مشروع خطير في المنطقة وعلينا النأي بلبنان من حروبها

اعتبر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنه على السياسيين أن يضحوا من أجل البلد ويحافظوا على الاستقرار، وعدم إيقاف البلد من أجل الخلافات السياسية القائمة بين الأفرقاء.

كلام الرئيس الحريري جاء خلال استقباله في السراي الحكومي حشداً من ممثلي عائلات وشخصيات بيروتية جاءت لتهنئته بتأليف الحكومة الجديدة ونيلها الثقة، حيث جزم بأنّ الحكومة ستباشر على الفور بدراسة المشاريع الحيوية وحل المشاكل التي يعانيها المواطنون في كل لبنان وفي العاصمة خصوصاً وفي مقدمتها أزمة الكهرباء والمياه وأزمات السير وملف النقل العام.

وأضاف: “ثمة عمل كثير علينا القيام به للقيام بلبنان وتفعيل الاقتصاد وسنعمل جميعنا سوياً من أجل ذلك. وأدعو كل من لديه تصور أو فكرة لمناقشتها والبحث فيها معاً”.

وأردف قائلاً: “علينا ألا ننظر إلى من يربح أومن يخسر، بل أن يكون لبنان هو الرابح على الدوام. هناك محاولات متواصلة للتعطيل، ولكن الأهم بالنسبة إلينا هو أن نسعى باستمرار لتجاوز هذه المحاولات وتحقيق الانجازات في سبيل النهوض بلبنان والعاصمة تحديداً”.

وختم قائلاً: “هناك مشروع خطير في المنطقة وأنا عليّ أن أحافظ على لبنان، وعلينا القيام بكل ما يمكن القيام به لإبقاء وطننا بعيداً عن حروب وحرائق المنطقة. إن التزامنا نهج الاعتدال أثبت جدواه في تجنيب لبنان الكثير من المنزلقات. فالاعتدال هو القوة وليس التطرف علماً أن هذا التطرف ليس له دين أو مذهب وليس حكراً على المسلمين وحدهم”.

برقيات ورسائل تهنئة

من ناحية ثانية، تلقى الحريري مزيداً من الرسائل وبرقيات التهنئة لمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة أبرزها من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نائب أمير قطر عبد الله بن حمد آل ثاني، رئيس الحكومة القطرية وزير الخارجية عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، ولي العهد الكويتي نواف الأحمد الجابر الصباح، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رئيس وزراء الأردن وزير الدفاع هاني الملقي، وزير الدولة والرئيس الفخري للبرلمان الفدرالي البلجيكي اندريه فلوهو، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين وممثل منظمة الاونيسكو في لبنان حمد بن سيف الهمامي.

وتلقى الحريري برقية من رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي كه تشيانغ مهنئاً بحلول السنة الجديدة.