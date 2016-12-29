الحريري: الحكومة لن تألو جهداً لتوفير كل مقومات الدعم للجيش والقوى الامنية

أثنى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على دور الجيش والقوى الامنية في الحفاظ على الامن والاستقرار في البلاد وعلى الجهود المبذولة لمكافحة آفة الإرهاب، قائلاً: “إن الحكومة لن تألو جهدا في سبيل توفير كل مقومات الدعم للجيش والقوى الامنية لتتمكن من الاستمرار في القيام بمهماتها في الحفاظ على امن الوطن والمواطن”.

كلام الرئيس الحريري جاء خلال استقباله في السراي الحكومي على التوالي وزير الدفاع يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جان قهوجي وأعضاء المجلس العسكري ومن ثم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص وأعضاء مجلس القيادة ثم الوزير المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وأعضاء مجلس القيادة ثم المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة على رأس وفد من ضباط المديرية الذين قدموا له التهاني لنيل الحكومة الثقة وحلول العام الجديد.