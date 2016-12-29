الرياض تعلن انضمام سلطنة عمان الى التحالف العسكري الإسلامي

أعلنت الرياض انضمام سلطنة عمان الى التحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب الذي أنشأته السعودية قبل عام، بعد ان تلقى ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان الاربعاء رسالة خطية من وزير شؤون الدفاع في عمان بدر بن سعيد البوسعيدي حملت اعلان سلطنة عمان الانضمام الى التحالف الاسلامي العسكري لمحاربة الارهاب، لتصبح بذلك الدولة الواحدة والاربعين العضو في هذا التحالف.

وتعليقاً على قرار مسقط، أعرب الامير السعودي عن تقديره للقيادة في سلطنة عمان على دعم جهود المملكة العربية السعودية في قيادة التحالف الاسلامي العسكري.