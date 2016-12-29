اسرار الصحف ليوم الخميس 29 كانون الأول 2016

أسرار الآلهة

تجهد نقابة الصيادلة للتخلّص من قرارات وزير الصحة السابق وائل أبو فاعور التي حدّدت نسب الأرباح على الأدويّة.

تجرى اتصالات مع السعوديّة للاعلان عن الافراج عن هبتها أو عن جزء منها خلال زيارة الرئيس عون إلى المملكة.

يتخوّف نواب من 14 آذار من نتائج للانتخابات النيابية تقلب التسوية الرئاسية والحكومية.

يجهد القائم بالأعمال السعودي لضمان حضور جميع رؤساء الطوائف الى دار السفارة لتوجيه رسالة انفتاح على العالم.

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يقال

إنّ أوساطاً سياسية تبدي ثقتها بأن تنسحب الأجواء الإيجابية التي أحاطت بعملية تأليف الحكومة على ملف قانون الانتخاب الجديد الذي لم تستبعد أن يصار إلى الاتفاق عليه وإقراره بسرعة قياسية تماماً كما حصل على صعيد إنجاز الاستحقاق الحكومي.

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أسرار الجمهورية

تبيّن أن السرعة في مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة واختصار الجلسات جاء بعد طلب عدد من النواب لإرتباطهم بمواعيد لقضاء إحتفالات عيد رأس السنة خارج لبنان.

يتندّر وزير قديم جديد في مجالسه على إسم وزارته الجديدة، ويقول «قد أعرف أسرار الفضاء، قبل أن أعرف ما هي مهمة وزارتي».

أكد زعيم سياسي أمام حلقة ضيقة من معاونيه أن تطمينات نقلت اليه من جهة فاعلة لم تبدِّد شيئاً من هواجسه.

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عيون السفير

جزم مرجع أمني أن صاروخ أرض جو الذي عثر عليه قبل أكثر من شهر مع تنظيم «داعش» في لبنان مصدره أحد مستودعات «الجیش السوري الحر» في الشمال السوري.

تشهد أروقة «الثنائي الشيعي» تنافسا محموما على موقع رئاسة هيئة تعنى بالإعلام المرئي والمسموع.

تشهد تنظيمات إسلامية تابعة لتنظيم دولي نقاشات فكرية وسياسية تتراوح بين رفض العنف مطلقا واعتماد السلمية وبين الاستمرار في التصعيد السياسي والامني.

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اسرار اللواء

لغز

اقترح وزير سابق على مرجع رفيع البدء بتدريب الموظفين على النسبية، سواء عُمل بهذا القانون أم لا.

غمز

اشترط قطب على رئيس حزب وسطي عدم مفاتحته مرّة جديدة بإبقاء وزير سابق في الوزارة خلال فترة المفاوضات.

همس

يُراهن نائب بارز في حزب مسيحي أن العودة إلى قانون الستين معدلاً، قد تكون أوفر الخيارات لتجنب التمديد للمجلس الحالي.

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