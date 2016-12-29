جيش الأسد يعلن وقفاً شاملاً للأعمال القتالية.. ويستثني “داعش” و”فتح الشام”

أعلن جيش النظام السوري وقفاً شاملاً للعمليات القتالية على جميع الأراضي السورية بدءاً من منتصف ليل الخميس – الجمعة، على ان يستثني تنظيم “داعش” وجبهة “فتح الشام”.

وقال في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): “تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وقفاً شاملاً للأعمال القتالية على جميع أراضي الجمهورية العربية السورية اعتباراً من الساعة صفر من يوم 30/12/2016″، على ان “يُستثنى” من القرار “تنظيما داعش وجبهة النصرة الإرهابيان والمجموعات المرتبطة بهما”.

وقد أعلن الائتلاف السوري المعارض دعمه لاتفاق وقف اطلاق النار.