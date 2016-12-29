الاسد: الحل فى سوريا بيد الشعب السوري

لفت رئيس النظام السوري بشار الاسد الى انه “على المسؤولين الاوروبيين ان يدركوا ان الحل فى سوريا هو بيد الشعب السوري، واذا ارادت الدول الاوروبية مساعدة الشعب السوري يجب أن تتوقف اولا عن دعم الارهابيين وان ترفع الحصار الجائر الذي يطال اساسيات حياة السوريين”.

وقال خلال لقائه وفداً مشتركاً يضم نوابا من البرلمان الاوروبي ومجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية : “إن على المسؤولين الغربيين ان يعترفوا بأن الهجمات الارهابية التي تشهدها بلادهم هي نتيجة سياساتهم الخاطئة وبالتالي عليهم ان يسألوا انفسهم هل السياسات التي يتبعونها لصالح شعوبهم ام ضدها”.