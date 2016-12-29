الخطيب: أولويات الحكومة اقرار الموازنة وقانون الانتخاب

أكد وزير البيئة طارق الخطيب، أن أولويات حكومة الرئيس سعد الحريري ستتركّز على اقرار الموازنة وقانون انتخاب جديد لكنها أيضًا ستعمد لمعالجة شؤون المواطنين المعيشية العالقة من نفايات وكهرباء ومياه وقال:” التوافق الذي حصل في البلد والذي على اثره تم انتخاب رئيس للجمهورية وشكلت الحكومة يؤكد انجاز الامور الملقاة على عاتق الحكومة بدقة وسرعة”.

الخطيب وعبر “صوت لبنان” الضبية، أعلن أن ورشة العمل في الوزارة تنطلق اليوم وبدايتها ستكون في اجتماعات لبحث ومناقشة ملفات بيئية ووضع جدول أعمال الوزارة.

وعن مشكلة نهر الغدير وما يشكله من مخاطر على حركة الطيران المدني أوضح انه سيتم تحديد حيثيات المشكلة لايجاد الحل العاجل.