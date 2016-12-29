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بالصورة: هذا ما قاله ساحر في مراكش لجنبلاط عن “الثقة”

نشر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على “تويتر” صورة له مع زوجته نورا في مراكش علّق عليها بالقول: “في ساحة الفناء في مراكش أكد لنا ساحر معروف بأن اللقاء الديمقراطي أعطى الثقة بالاجماع”.