بالصورة: هذا ما قاله ساحر في مراكش لجنبلاط عن “الثقة”

نشر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على “تويتر” صورة له مع زوجته نورا في مراكش علّق عليها بالقول: “في ساحة الفناء في مراكش أكد لنا ساحر معروف بأن اللقاء الديمقراطي أعطى الثقة بالاجماع”.



وفي ساحة الفناء في مراكش أكد لنا ساحر معروف بأن اللقاء الديمقراطي اعطى الثقة بالاجماع. pic.twitter.com/zRfZ7P7bpz — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) December 29, 2016