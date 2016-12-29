أمطار متقطعة وثلوج على ارتفاع 1200 متر الجمعة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الجو يوم الجمعة غائماً جزئياً بدون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع تساقط أمطار متقطعة وثلوج على ارتفاع 1200 متر وتنحسر الأمطار تدريجياً ابتداء من الظهر.

أما السبت فيكون الجوّ غائماً مع أمطار تشتد أحياناً خصوصاً في الفترة الصباحية وثلوج على ارتفاع 1300 متر. تخف حدة الأمطار ابتداء من بعد الظهر ويتدنى مستوى تساقط الثلوج مع انخفاض درجات الحرارة لحدود 1100 متر ليل السبت وتلامس 900 متر صباح الأحد.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوّي فوق اليونان يستمر حتى نهاية الأسبوع.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 درجة الى 19 درجات، فوق الجبال من 5 درجات الى 10 درجات، في الداخل من 3 درجات الى 11 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س. يشتد احياتا لتصل الى 70 كلم/س.

– الإنقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات مساء.

– الرطوبة النسبية على السّاحل: بين 35 و 70 %.

– حال البحر: هائج. حرارة سطح الماء: 18 درجة.

– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 06:43 ساعة غروب الشمس: 16:38