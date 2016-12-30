الوضع الأمني مستقر وتحت السيطرة.. اللواء إبراهيم: الأوامر للإرهابيين تأتي من الرقة

وصف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الوضع الأمني في لبنان بالمستقر، لكنه لم يستبعد حدوث عمل إرهابي ، مشيراً إلى أن معظم الموقوفين في لبنان يتلقون أوامرهم من الخارج، وتحديداً من الرقة .

وفي مقابلة مع “الميادين نت” أكد إبراهيم استمرار العمل لمعرفة مصير المطرانين المخطوفين في حلب (المطران يوحنا ابراهيم متروبوليت حلب للسريان الأرثوذكس، وبولس اليازجي مطران حلب والإسكندرون وتوابعهما للروم الأرثوذكس)، وكذلك معرفة مصير الصحافي اللبناني سمير كساب.

وكشف اللواء إبراهيم أيضاً عن وجود وسيط بين بيروت وخاطفي العسكريين اللبنانيين في جرود عرسال ، مع التذكير أن 9 عسكريين لبنانيين خطفهم تنظيم “داعش” مطلع آب عام 2014 من عرسال وانقطعت أخبارهم منذ سنتين.

في ما يلي نص المقابلة الكاملة مع المدير العام للأمن العام اللبناني:

الوضع الأمني مستقر وتحت السيطرة

* الميادين نت: كيف تصفون الوضع الأمني في لبنان لا سيما بعد عام هادئ نسبياً خلال عامي 2015 و2016؟

– اللواء إبراهيم: الوضع الأمني في لبنان قياساً إلى المحيط مقبول ونسبة الاستقرار إلى ازدياد ونتجه لتثبيت الاستقرار في البلد نتيجة تراكم الخبرات والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، لا سيما أن وزير الداخلية نهاد المشنوق قال إنه لا يجب أن يتجرع السم جهاز واحد وهو يعني الجيش اللبناني، وفي حال توزع هذا السمّ لن يبقى قاتلٌ، والتنسيق لا يتعارض مع التنافس علماً أن التنافس إيجابي وقائم بين الأجهزة الأمنية، وفي حال كانت هناك إرادة لإلغاء التنافس عندها تتراجع الإنتاجية.

* الميادين نت: هل لبنان تحت الخطر؟

– اللواء إبراهيم: نحن تحت الخطر بشكلٍ دائم ومستمر ولبنان ليس بمنأى عن هذا الخطر، ولكننا نطمئن اللبنانيين أننا نعمل ونقوم بواجباتنا، ويومياً هناك توقيفات والجيش يقوم بعمل عسكري جبّار سواء في عرسال أو في عين الحلوة وهذا الأمر يدعو للإطمئنان. هذا ما يجعل لبنان قادراً على احتواء الإرهاب ولكن هذا لا يعني أنه لن يحدث عمل إرهابي فهذا يمكن أن يحدث في أي لحظة ولكن بشكل عام الوضع في لبنان تحت السيطرة.

* الميادين نت: هل الموقوفون في لبنان كانوا على تواصل مع الخارج؟

– اللواء إبراهيم: كل الإرهابيين الذين تمّ إلقاء القبض عليهم هم على تنسيق مع قادتهم في الخارج، فالعقول المدبّرة والأوامر تأتيهم من خارج لبنان وتحديداً من الرقة السورية.

هؤلاء الإرهابيون لا يعرفون بعضهم البعض وهذا يصعّب عمل الأجهزة الأمنية عدا عن أن العمليات تدار من الخارج، ولا سيما من الرقة.

ولكن مفهوم الذئاب الشاردة أو المنفردة موجود في لبنان، دون أن يعني ذلك أنه يمكن لمن يريد تنفيذ عملية أو تفجير نفسه أن يفعل ذلك لأن هناك أموراً لوجستية ضرورية والأمر ليس بهذه السهولة. وإن أي شخص ألقينا القبض عليه في لبنان من المؤكد أن له علاقة بالخارج.

ألقينا القبض على مطلوب خطر مؤخراً

* الميادين نت: هل تم القبض مؤخراً على مطلوب خطر في لبنان؟

– اللواء إبراهيم: صحيح ألقينا القبض على إرهابي خطر ولا يزال قيد التحقيق ولن نعلن عن التفاصيل للرأي العام إلاّ بعد أن ننتهي من التحقيق ونراجع القضاء.

* الميادين نت: هل هناك تعاون بين الأجهزة الأمنية اللبنانية وتلك الغربية أو العربية؟

– اللواء إبراهيم: الحرب التي يشنّها الإرهابيون هي حرب عالمية وهؤلاء لا يعترفون ولا يؤمنون بالحدود بين الدول وكان من الضروري أن ننسّق مع الدول الأخرى وخصوصاً الدول المتضررة من هؤلاء الإرهابيين. وهناك نقاط التقاء ومصالح مشتركة بيننا وبين الأجهزة الغربية والعربية ونعمل على تعزيز التنسيق معها حول هذه النقاط وهذا ليس سراً أننا ننسّق مع أجهزة أجنبية وعربية لمكافحة الإرهاب.

* الميادين نت: هل زودتم أجهزة غربية بمعلومات عن إرهابيين؟

– اللواء إبراهيم: نحن لسنا عنصراً متلقياً فقط، فالتوقيفات التي نقوم بها والمعلومات التي نمتلكها تسمح لنا بأن نكون في موقع المزوّد لهذه الأجهزة أحياناً بالكثير من المعلومات.

الوسيط مع خاطفي العسكريين يقوم بعمله ولكن على “نار خفيفة“

* الميادين نت: ما آخر المعلومات عن العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى داعش في جرود عرسال؟

– اللواء إبراهيم: هذا ملف وطني بامتياز ويحظى باهتمامنا على مدار الساعة، وأوجه معايدة لأهالي العسكريين الصابرين والصامدين فهذا المصاب مصاب وطني عام، وهو موضوع متابعة يومية من قبلنا.. لدينا وسيط مع الخاطفين وهو يقوم بعمله وفق الظروف المسموح بها ولكن هذا العمل على نار خفيفة.

* الميادين نت: ماذا عن المطرانين المخطوفين في حلب والصحافي سمير كساب؟

– اللواء إبراهيم: الاهتمام مستمر بقضية المطرانين وهناك سؤال مركزي ودائم نطرحه على كل الموقوفين الإرهابيين وهو عن المطرانين والصحافي سمير كساب ، علماً أنه كانت هناك محاولة لإطلاق الأخير لكن المخبر اختفى لظروف غير معروفة وانقطعت الأخبار.