التوتر الأمني والتصفيات من جديد في مخيم عين الحلوة

توتر الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة إعتبارا من بعد ظهر امس الخميس، على اثر قيام مجهولين مقنعين بإطلاق النار على الفلسطيني إبراهيم منصور ، خلال توقفه بسيارته العمومية قرب سوق الخضر لجهة الشارع الفوقاني، واصيب في رأٍسه إصابات قاتلة، وهو في العقد الرابع، ويعمل سائق سيارة اجرة، واكدت عائلته انه لا ينتمي الى اي تنظيم، وهو يعمل لإعالة عائلته.

وسادت المخيم حال من الإستنفار الشديد، بعد انتشار واسع للمسلحين في الاحياء والشوارع الرئيسة، واقفلت المتاجر والمؤسسات، وخلت الشوارع من المارة، فيما يسمع من حين لآخر اصوات رصاص ورشقات نارية.

وقد اجرت الفصائل والقوى الفلسطينية اتصالات واسعة لمنع تفاقم الوضع، وربطت مصادر فلسطينية الحادث بالحوادث الأمنية التي جرت خلال الايام القليلة الماضية، والتي اودت بحياة 4 اشخاص وجرح اكثر من 15، خلال اشتباكات دارت بين حركة “فتح” والجماعات الإسلامية التي تقيم في مربعات أمنية داخل المخيم.

وافيد ان عشرات العائلات الفلسطينية وصلت الى منطقة التعمير في صيدا، ولجأ بعضهم الى باحات المساجد في المنطقة، هربا من المخيم وسط مخاوف من حصول موجة جديدة من الإشتباكات.