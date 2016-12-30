توقيف عصابة للسرقة في عكار

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه وبتاريخ 29/12/2016 وفي بلدة مشتى حسن في محافظة عكار، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت فصيلة القبيات في وحدة الدرك الاقليمي، من توقيف عصابة سرقة مؤلفة من 4 أشخاص وهم: ع.م. (مواليد عام 1993)، ب.خ. (مواليد عام 1990)، ع.ع. (مواليد عام 1998) لبنانيون، و ع.س.(مواليد عام 2001، سوري).

واضافت في بلاغ: “بالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بعدة سرقات من تحف أثرية ودراجات آلية ومواش طالت أبناء البلدة. كما تبين انهم يتعاطون الحبوب المخدرة، وأن (ع.م.) من أصحاب السوابق”.

وختمت: “أحيل الموقوفون الى مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معهم”.