نقابة محرري الصحافة ترفض أسلوب “النهار” غير اللائق

أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:

لقد تلقت النقابة اتصالات من عدد من المحررين في صحيفة النهار تفيد بأن ادارة الصحيفة تعرض عليهم دفع رواتبهم المتأخرة منذ زمن لقاء صرفهم من العمل والتوقيع على ابراء ذمة المؤسسة.

ان النقابة اذ تؤكد رفضها في الأساس لأي عملية صرف تستغرب هذا الأسلوب غير اللائق لا بمؤسسة كصحيفة النهار العريقة ولا بمؤسسيها ولا بالقيمين عليها ولا بالمحررين والمستخدمين. ويهمها في هذا المجال تأكيد ما يلي: