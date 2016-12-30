ما علاقة زوجة السفير اليوناني بمقتله؟

نقلت مجلة ” فيجا” البرازيلية أن سيرجيو موريرا فيليو، الضابط في الشرطة العسكرية بالعاصمة ريو دي جانيرو، اعترف بالاشتراك في جريمة قتل كيرياكوس أميريديس، سفير اليونان لدى البرازيل.

وافادت المجلة بأن العلاقة العاطفية التي تربط فيليو البالغ 29 عاما بزوجة الدبلوماسي اليوناني، فرانسوازا، دفعت الرجل إلى ارتكاب جريمة قتله.

وكانت شرطة ريو دي جايرو طلبت من المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق فرانسوازا أميريديس و3 مشتبه بهم ومن بينهم الشرطي فيليو.

وتشتبه الشرطة بأنه تم قتل السفير في منزله في العاصمة البرازيلية الذي استأجره وزوجته لقضاء أعياد عيد الميلاد ورأس السنة فيه، ثم نقلوا جثة المغدور إلى سيارته وأحرقوها.