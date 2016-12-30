أقصر حرب في العالم دامت لدقائق

قامت حرب بين المملكة المتحدة وزنجبار في 27 آب 1896 ، عندما توفي السلطان الموالي لبريطانيا حمد بن ثويني، واستولى على العرش خالد بن برغش وهو ما اعتبره البريطانيون خرقا للمعاهدات التي تم توقيعها بين البلدين.

وانتهت الحرب بعد 38 دقيقة فقط، أي بعد بدأ سفن الجيش الملكي بقصف القصر وتدمير مدفعية المدافعين، وقد نتج عنه إغراق اليخت السلطاني مع سفينتين صغيرتين بواسطة قوة من البحرية وراح ما يقدر بـ 500 شخص ضحية هذه الحرب القصيرة في صفوف الجيش الزنجباري بين قتلى وجرحى فيما لم يصب من الجيش الملكي سوى بحار واحد فقط.