إنه مدفع رشاش ثقيل من صناعة أميركية، يطلق رصاصاً من عيار 12,7 ملم ويعرف ايضاً بـ 50 BMG. يرجع الأصل في تصميمه إلى نهاية الحرب العالمية الأولى من قبل المهندس الأمريكي جون موزيس براونينغ John Moses Browning، الذي إشتهر بكونه أحد أكبر مصممي الأسلحة النارية في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية.

يعتبر هذا المدفع الرشاش أحد أكفأ أسلحة الدعم الناري وأقدمها على الإطلاق، إذ انه رغم دخوله الخدمة في الجيش الأميركي منذ ما يقارب الـ 95 سنة، إلا أنه ما زال معتمداً كسلاح قياسي بالنسبة الى عشرات الدول حول العالم.

ظهر الرشاش خلال الحرب العالمية الأولى عام 1921 في وحدات الجيش الأميركي تحت إسم Model 1921 ليتم إدخال تطويرات عديدة عليه فيما بعد، فيما يخص نظام التبريد والتلقيم ويغير إسمه إلى Browning M2.

في البداية كان نظام التبريد يعمل بالماء WATER-COOLED BARREL قبل أن يُستبدل بنظام تبريد بالهواء AIR-COOLED BARREL مع زيادة طول الماسورة، ونتيجة لتحسين نظام التبريد تم تخفيف الوزن الإجمالي للسلاح بحوالى 20 كيلوغراماً وأصبح المدفع أسهل في التفكيك والصيانة والإستخدام من قبل جنود المشاة.

خلال الحرب العالمية الثانية وفر هذا المدفع تفوقاً تكتيكياً لقوات الحلفاء، خصوصاً بالنسبة الى عمليات الدعم الناري في مواجهة عربات القتال المدرعة الألمانية.

نظرياً تبلغ سرعة إطلاق النار ما بين 450 و550 رصاصة في الدقيقة، يبلغ المدى المؤثر 1800 متراً، سرعة الرصاصة حوالى 930 متراً في الثانية، الطول 1653 ملم و يبلغ وزنه 38 كيلوغراماً دون حساب شريط الذخائر والحامل، ليصبح وزنه الإجمالي 72,62 كيلوغراماً.