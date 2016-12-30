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Agenda
سهرة رأس السنة لقطاع الإنتشار في “القوات” – زيلاند
سهرة رأس السنة لـ”القوات” – بوسطن
العشاء السنوي لـ”القوات” – ترشيش
حفل عشاء لـ”القوات” – قرطبا
بنك الدم
بنك الدم
السيدة مارغريت بشارة بحاجة ماسة الى دم من فئة B-
السيدة هلا بزيع بحاجة لدم فئة +O
مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة O+
السيدة أندريه ابي خليل سعادة في حاجة الى وحدتي دم من فئة A+
وفيات
وفيات
وفاة السيدة لورد أسعد والدة مدير عام إذاعة “الشرق” الزميل كمال ريشا
وفاة مريم حنا خليل والدة الرفيق سامي بطيش
وفاة سمعان سمعان شقيق الصحافي خليل
Lebanese Forces Official Website
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كاريكاتور الصحف ليوم الجمعة 30 كانون الأول 2016