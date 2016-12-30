خاص بالصور: سرقة بنك “الإعتماد اللبناني” تابع… مقتل أحد السارقين وجرح آخر

أدّت عمليّة سرقة بنك “الإعتماد اللبناني” في منطقة حارة حريك، إلى مقتل أحد السارقين وجرح آخر بعدما أطلق عليهما النار عريف في قوى “الامن الداخلي” حسن عطوي الذي صودف وجوده خارج المصرف.

وفي التفاصيل، أن العريف عطوي سمع اصوات الرصاص وصراخ الحراس والموظفين، فسارع الى الداخل مطلقا النار باتجاه المسلحين اللذين واجهاه بعيارات نارية. وتمكن عطوي من قتل احدهم وجرح الآخر الذي نقل الى فصيلة برج البراجنة لاخضاعه للتحقيق.

وكان قد تعرّض بنك “الاعتماد اللبناني” في الدكوانة محلة المكلس لعميلة سلب في السادس من كانون الأول 2016.