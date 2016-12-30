تفكيك خلية إرهابية لـ”داعش” خططت لتنفيذ هجمات في موسكو

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن القبض على 7 من أعضاء خلية سرية لأنصار تنظيم “داعش” الإرهابي في جمهورية داغستان الروسية، خططوا لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية في موسكو .

وقال مسؤول في المكتب الإعلامي لهيئة الأمن الفدرالية لوكالة “إنترفاكس”، إن “عناصر هيئة الأمن الفدرالية بالتعاون مع وزارة الداخلية في داغستان ، قطعوا دابر نشاط مجموعة سرية لأنصار تنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي الدولي المحظور في روسيا، خططت لتنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية الكبيرة في منطقة موسكو. وألقي القبض على 7 أشخاص نتيجة إجراء عمليات البحث والتحقيق”.

وأوضحت الهيئة أن المسلحين كانوا يحضرون لتنفيذ الهجمات بأمر من أحد قياديي “داعش” في سوريا . في حين أكد المسؤول أن أجهزة الأمن ضبطت أثناء عملية تفتيش مساكن المشتبه بهم كمية كبيرة من الأسلحة النارية وكذلك مكونات للعبوات الناسفة.