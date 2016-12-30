شمعون: أخشى أن تعجز الحكومة فلا يبقى إلا “قانون الستين”

رأى رئيس حزب “الوطنيين الأحرار” النائب دوري شمعون أن “هناك قوى سياسية تشكو من “قانون الستين” وأطراف أخرى تبدو مرتاحة لبقائه”، مبدياً خشية في المقابل من انقضاء المهلة وعدم تمكن الحكومة من إقرار قانون جديد وبالتالي لن يبقى إلا “قانون الستين” لإجراء الإنتخابات النيابية على أساسه، ومشدداً على أن هناك تأييداً ضمنياً لهذا القانون من معظم الكتل السياسية والنيابية.

ولفت شمعون في حديث إلى صحيفة “السياسة” الكويتية، إلى أن الحكومة أمام تحدي تطبيق بيانها الوزاري وإخراج البلد من أزماته، وبالتالي العمل على وضع مصلحة لبنان أولوية على حساب مصالح جميع الأطراف، لأن بقاء الوضع على ما هو عليه لم يعد مقبولاً.

وإذ دعا إلى الترحّم على قوى “14 آذار”، أعلن شمعون انسحاب حزبه من هذا الفريق السياسي، قائلاً “بالنسبة إلينا إنتهت 14 آذار”.