بالصور: توزيع مساعدات من “القوات” في صيدا – الزهراني

بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة وإستكمالاً لحملة مساعدة “10452 عائلة وأكثر”، وزّعت منسقية صيدا – الزهراني في “القوات اللبنانية” وجهاز الشؤون الإجتماعية في “القوات” وبرنامج “Antami” حصصاً غذائية على عائلات من أبناء المنطقة، وذلك بالتعاون مع جمعية “سعادة السماء” و “Red In Circle” بحضور منسق المنطقة ادكار مارون ورئيس مكتب الشؤون الإجتماعية جورج أبو زيد ورؤساء المراكز.

مارون أمل الا تُضطر “القوات” بعد اليوم إلى توزيع مثل هذه المساعدات، بمعنى ان يكون قد تحسّن الوضع الاقتصادي مع انطلاقة العهد الجديد أي أن يطال الاكتفاء المادي كل العائلات اللبنانية وتكون البحبوحة عنوان العام المقبل.