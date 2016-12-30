فنيانوس عرض وفنيين مسألة السلامة العامة للطيران المدني

ترأس وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، في مكتبه في الوزارة، سلسلة اجتماعات عمل مع مسؤولين فنيين واداريين خصصت لدراسة مسألة السلامة العامة للطيران المدني والمسافرين. وتم استعراض الواقع في ضوء ما تتطلبه سبل الحماية التامة وقد اتخذ في شأنها سلسلة اجراءات فورية.

واعلن فنيانوس ان اجراءات عاجلة ستتم في غضون الايام القليلة المقبلة بالتنسيق مع كل الوزارات والادارات والمؤسسات المعنية بسلامة الطيران، وكل ما يتصل عمله بهذه الاجراءات، مشددا على اهمية تحمل المسؤولية واتخاذ كل ما يلزم لتأمين ملاحة جوية آمنة، تحفظ كل اسس السلامة وشروطها.